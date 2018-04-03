Літній пацієнт зарізав сусіда по палаті на очах у хворих

У Москві затримали пацієнта, який зарізав сусіда по палаті, який своїми стогонами заважав йому спати. Про це повідомляє «Лента.ру» у вівторок, 3 квітня.

Вранці в палаті міської лікарні на вулиці Алабьева було виявлено тіло 61-річного пацієнта з двома ножовими пораненнями.

У вбивстві підозрюється чоловік, 1948 року народження, який перебував на лікуванні в цій же палаті. Він пояснив слідчим, що потерпілий стогнав і заважав йому спати.

«Чоловік не витерпів, встав уночі, взяв ніж і вдарив ним сусіда. Потім ліг спати. Підозрюваний затриманий», - повідомили в правоохоронних органах.