Трагедія у Венесуелі: в тюрмі загинуло 68 засуджених

Тут у в'язниці стався бунт і пожежа, в результаті якого загинули 68 осіб. Про це генеральний прокурор країни Тарек Вільям Сааб повідомив у своєму Twitter.

"Прокуратура Венесуели інформує громадськість, що через жахливі події в комендатурі поліції штату Карабобо, де в передбачуваній пожежі загинули 68 осіб, призначені чотири прокурора, щоб з'ясувати причини цього трагічного інциденту", - написав Тарек Вільям Сааб.

Деякі місцеві ЗМІ зазначають, що ув'язненим вдалося захопити в заручники одного з наглядачів, але адміністрація закладу не пішла на переговори з бунтівниками. Тоді на знак протесту у в'язниці підпалили матраци. Від задухи і опіків загинули 68 чоловіків і 10 жінок-відвідувачок. Всього в центрі містилося понад 100 осіб.

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відтіснити родичів ув'язнених, які оточили в'язницю і намагалися проникнути всередину.

За словами матері одного з ув'язнених, її син встиг подзвонити їй і повідомити, що їх збираються вбити, розлив бензин прямо у камері. Частина загиблих померла від опіків, інші - від задухи продуктами горіння.

На місці події працюють рятувальники і силовики.