Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав Китай, підтвердив в середу, 28 березня, Пекін. Це його перший закордонний візит з моменту вступу на посаду. Кім Чен Ин в ході поїздки зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Сі Цзіньпін влаштував банкет для Кім Чен Ина і його дружини Лі Сіль Чжу, повідомляє "Сіньхуа". На ньому, за інформацією агентства, лідер КНДР заявив, що переговори пройшли успішно, що має сприяти розвитку двосторонніх відносин і "збереження миру і стабільності на Корейському півострові".

Сі Цзіньпін також високо оцінив зустріч. Він прийняв запрошення Кім Чен Ина відвідати Північну Корею, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap. За різними даними, керівник КНДР був в Китаї від 24 годин до трьох днів.

Незадовго до цього ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли про візит лідера КНДР до Китаю, проте в Пекіні це не коментували. За даними південнокорейських ЗМІ, Кім Чен Ин прибув спецпотягом.

Раніше стало відомо, що лідери КНДР і Республіки Корея Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовилися до кінця квітня провести спільний саміт. Крім того, президент США Дональд Трамп і Кім Чен Ин можуть провести переговори в травні, повідомляє dw .