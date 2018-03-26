Пожежа в Кемерово: 53 загиблих, 10 зниклих

При пожежі в кемеровському торговому центрі Зимова вишня загинули 53 людини, повідомляє ТАРС з посиланням на дані оперативного штабу. Пізніше ці цифри «Інтерфаксу» підтвердили в Слідчому комітеті.

За даними джерел "Інтерфаксу", під завалами знайдено тіла 55 осіб.

Безвісти зниклими до 8:45 мск вважаються понад 10 осіб. У лікарнях Кемерова залишаються 12 постраждалих, в тому числі дитина у важкому стані, 36 осіб відпустили на амбулаторне лікування.

Глава МНС Володимир Пучков раніше повідомив, що задимлення торгового центру триває, рятувальники ліквідовують окремі термоточки. За словами Пучкова, вогнище спалаху поки не встановлено, говорити про причини передчасно.

Пожежа в «Зимовій вишні» розпочалася 25 березня. У справі затримано 4 людини, серед них керівник керуючої компанії і орендар приміщення, звідки, ймовірно, почалася пожежа.