Турецьку співачку за пісню про президента посадили в тюрму

Турецьку співачку Зуха Олджан (Zuhal Olcay) посадили в тюрму за згадку в пісні президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана. Про це повідомляє агентство «Фергана».

Олджан проведе в ув 'язненні 10 місяців, прокуратура просила для неї чотири роки колонії.

Як повідомляє агентство, в 2016 році артистка під час виступу експромтом змінила текст пісні і заспівала «Реджеп Тайіп Ердоган, все пусте, все брехня. Одного разу це життя закінчиться, і ви скажете: "Це був сон"». Її також звинувачували в тому, що під час виконання вона показала середній палець.

Сама співачка заперечувала звинувачення і стверджувала, що слова вона змінила виключно заради рими, а образливий жест був адресований глядачеві в перших рядах, який зробив їй зауваження.

Образа президента в Туреччині може каратися штрафом або тюремним ув'язненням на термін від одного до чотирьох років.