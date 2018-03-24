Ще 20 європейських країн можуть вислати російських дипломатів

Близько 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, нібито пов'язаних з «московськими шпигунськими мережами». Таке рішення вони мають намір прийняти з солідарності з Великобританією, яка звинуватила Москву в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. Про це в суботу, 24 березня, пише The Times.

The Times уточнює, що в акції візьмуть участь Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Данія і ще до дев'яти країн.

Раніше британський прем'єр Тереза ​​Мей заявляла, що має намір переконати європейські країни відправити співробітників російських дипмісій на батьківщину. До цього Лондон зробив це сам.

Нагадаємо, Сергій Скрипаль і його дочка були виявлені в сквері в Солсбері в несвідомому стані 4 березня. Тереза ​​Мей офіційно звинуватила Росію в отруєнні, Москва заперечує свою причетність до інциденту.