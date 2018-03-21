Французька пара спалила няню своєї дитини

Софі Ліоні Фото: сторінка Catherine Devallonné в Facebook

Французька пара, яка проживає в передмісті Лондона, звинувачується у вбивстві 21-річної няні Софі Ліоні (Sophie Lionnet). Про це повідомляє The Telegraph.

Обвуглені останки молодої француженки були виявлені в саду під шаром попелу: сусіди звернули увагу на багаття і запах горілого м'яса і подзвонили в поліцію. За відомостями видання, Сабріна Куайдер і її бойфренд Кіссе Медун запідозрили няню своїх двох дітей в чаклунстві і крадіжці діамантового намиста.

Крім цього, пара була впевнена, що Ліоні знаходиться в змові з колишнім чоловіком Куайдер.

Спочатку молоду жінку тримали в заручниках, її били, мучили і морили голодом. Точну причину смерті Софі встановити складно.

Суд у справі про вбивство жінки триває. Який термін загрожує французької парі в разі, якщо їх провина буде доведена, не уточнюється.