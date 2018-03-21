США пригрозили санкціями будівельникам «Північного потоку-2»

«Компанії, що працюють в російському секторі, пов'язаному з будівництвом магістральних трубопроводів між Росією і іншими країнами, можуть піддатися санкціям відповідно до CAATSA», - заявила офіційний представник Держдепартаменту Хізер Нойерт, уточнивши, що США не збираються коментувати свої плани по введенню обмежень.

При цьому Нойерт зазначила, що уряд США виступає проти «Північного потоку-2». «Ми вважаємо, що цей газопровід підірве в цілому енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він надасть Росії ще один засіб для чинення тиску на європейські країни, особливо на такі, як Україна», - заявила вона.

Нагадаємо, «Північний потік-2» - проект газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море. Реалізацією проекту займається компанія Nord Stream 2 AG, 51 відсоток акцій якої належить «Газпрому».