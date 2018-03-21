Китай вперше показав безпілотні танки

Китай вперше показав по державному телебаченню свої безпілотні танки. Йдеться про модернізовані і оснащені штучним інтелектом танки Типу 59, створених на основі радянського Т-54 і випускалися з п'ятдесятих по вісімдесяті роки, передає Deutsche Welle.

За словами військових, Китаєм було випущено достатня кількість танків для подібної модернізації, і вони до цих пір знаходяться в хорошому технічному стані. Підкреслюється, що "до того моменту, коли безпілотні танки зможуть зрівнятися бойовою могутністю з класичними моделями, треба буде розв'язати чимало технічних проблем".

У березні 2017 року у Китаї був затверджений найвищий військовий бюджет за всю історію країни. Він склав 142 мільярда євро. Разом з тим, збільшення витрат на оборону на сім відсотків є найнижчим показником за останні двадцять років.

Модернізація збройних сил передбачає скорочення чисельного складу військовослужбовців на 300 тисяч чоловік. Незважаючи на це, НВАК залишається найбільшою в світі армією з близько двох мільйонів чоловік.

За даними дослідження, представленого недавно берлінським інститутом MERICS, який займається вивченням сучасної політики Китаю, НВАК готова до дій далеко за межами країни. Протягом десятиліть Пекін проголошував політику неприєднання. Тепер, відзначають автори дослідження, Китай має намір активно брати участь в створенні світової системи безпеки, інформує NEWSONE .