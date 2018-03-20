Польські націоналісти протестували перед посольством України у Варшаві

«Шухевич - вбивця», «Бандера - злочинець», «Бандерівці - виконавці геноциду» - зокрема такі гасла вигукували у понеділок ввечері перед будинком посольства України у Варшаві представники польських націоналістичних та радикальних кіл і організацій. На їхню думку, Україна увічнює вбивць та переслідувачів поляків.

У протесті взяли участь представники Національного руху (Ruch Narodowy), Всепольської молоді (Młodzież Wszechpolska) та Радикально-націоналістичного табору (Obóz Narodowo-Radykalny). Учасники акції тримали прапори своїх організацій, а також плакати з написами: «StopAntipolonism, Defend The truth» («ЗупиниАнтиполонізм, захисти правду»), «Бандерівець не є моїм братом». Польські націоналісти та радикали вигукували також: «Шухевич - вбивця, Бандера - злочинець», «Бандерівці - виконавці геноциду», «Київ вільний від фашизму», «Бандерівські нацисти», повідомляє Польське радіо.

Під час демонстрації її учасники спалили портрети Степана Бандери та Романа Шухевича, а депутат Сейму Польщі, голова Національного руху Роберт Вінніцький поклав на землю червоно-чорний прапор і потоптався по ньому зі словами «це бандерівська ганчірка».

Нагадає о, ​водночас перед посольством України організація Варшавський страйк жінок провела контрдемонстрацію. «На жаль, націоналісти у них (в Україні – ред.) і у нас відроджуються. Тому ми прийшли сюди, аби запобігти цьому», - сказала Аґнєшка Чередерецька з Варшавського страйку жінок. Вона звернула увагу, що націоналізм, який відроджується, може бути небезпечним для обох країн. «Він може призводити до антагонізмів між нашими народами. Наша історія така, а не інша, важка і ліпше намагатися порозумітися та вести діалог», - наголосила вона.