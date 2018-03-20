У Франції затримали Ніколя Саркозі
Саркозі може постати перед судом за підозрою в нелегальному фінансуванні передвиборної кампанії.
Екс-президента Франції Ніколя Саркозі затримали у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 року, передає BFМ.
Він знаходиться під вартою в приміщеннях судової поліції в Нантері.
Саркозі допитують про можливість зловживання коштів з Лівії, які могли б бути використані для фінансування президентської кампанії.
Раніше повідомлялося, що Саркозі може постати перед судом за підозрою в нелегальному фінансуванні передвиборної кампанії в 2012 році.