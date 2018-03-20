У Франції затримали Ніколя Саркозі

Екс-президента Франції Ніколя Саркозі затримали у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 року, передає BFМ.

Він знаходиться під вартою в приміщеннях судової поліції в Нантері.

Саркозі допитують про можливість зловживання коштів з Лівії, які могли б бути використані для фінансування президентської кампанії.

Раніше повідомлялося, що Саркозі може постати перед судом за підозрою в нелегальному фінансуванні передвиборної кампанії в 2012 році.