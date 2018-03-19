Польща може витурити з країни російських дипломатів

Польща із солідарності з Великобританією підтримує санкції проти Москви на євросоюзному рівні. Але може їх також запровадити самостійно. Про це повідомляє видання Dziennik Gazeta Prawna.

Польща може витурити російських дипломатів. Йдеться також про інші види санкцій щодо Москви. Рішення може бути прийняте вже сьогодні, - інформує Dziennik Gazeta Prawna, посилаючись на урядові джерела. Польський уряд розглядає такі кроки на знак солідарності з діями британців після замаху на Сєрґєя Скрипаля, екс-полковника російської розвідки.

Вчора прем’єр Польщі Матеуш Моравєцький розмовляв з прем’єркою Великої Британії Терезою Мей. Справа нападу на Скрипаля має бути також темою сьогоднішньої зустрічі очільника польського уряду з канцлером Німеччини Анґелою Меркель у Варшаві.

Багато буде залежати від рішення, що будуть прийняті сьогодні на засіданні Ради з питань закордонних справ Європейського Союзу (FAC) у Брюсселі. У зустрічі мають взяти участь, серед інших, міністри закордонних справ Польщі та України Яцек Чапутович і Павло Клімкін.

Для влади у Варшаві найліпший сценарій - це спільні дії щодо Росії на євросоюзному рівні. В іншому випадку, Польща може відповісти санкціями щодо Росії, введеними самостійно, хоча у межах скоординованої акції інших держав ЄС та НАТО, пише Польське радіо.