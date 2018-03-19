У Польщі понад 150 тис. українців мають дійсні посвідки на перебування

Число громадян України з дійсними посвідками на перебування у Польщі перевищило 150 тисяч осіб. Від 2015 року ця кількість збільшилася утричі, - повідомили в Управлінні з питань іноземців. Найбільше з них – 115 тисяч – мають дозволи на тимчасове перебування.

Дані Управління не охоплюють тих осіб, котрі перебувають у Польщі на підставі віз.

«Більшість громадян України перебуває у Польщі тимчасово на підставі віз, користуючись спрощеною процедурою доступу до ринку праці. Щораз більше з них хоче залишитися у Польщі на триваліший термін, про що свідчить все більше число клопотань про видання дозволів на перебування, а також кількість тих осіб, котрі вже мають такі посвідки», - сказав речник Управління з питань іноземців Якуб Дудзяк.

Він додав, що нині приблизно 333 тисячі іноземців, зокрема 150 тисяч громадян України, мають дійсні документи, що дозволяють їм перебувати у Польщі.

За даними установи, приблизно 60% громадян України, котрі мають посвідки на перебування, це особи у віці 20-39 років, 27% - 40-59 років, а приблизно 11% - люди молодші 20 років.

З них є 87,5 тис. чоловіків та 63 тис. жінок. Більшість має дозволи на тимчасове перебування (до трьох років) – 76% та на постійне перебування – 21%.

Рішення у справі законності перебування іноземців у Польщі видають воєводські управління. Найбільше громадян України мають дозволи на перебування, видані у Мазовєцькому воєводстві – 39 тис. осіб. Наступними регіонами, де є найбільше громадян України з посвідками, є: Малопольське (15 тис. осіб), Нижньосілезьке (14,5 тис.) та Великопольське (13,5 тис.) воєводство, повідомляє Польське радіо.