Медведєв на вихід? Путін задумався про зміну премєра

Нинішній президент Російської Федерації Володимир Путін, який лідирує в президентських перегонах, заявив, що після своєї інавгурації має намір вдатися до кадрових перестановок в уряді. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у своєму виборчому штабі, пише РИА Новости.

"Взагалі-то всі зміни в уряді повинні здійснюватися президентом, який набрав свої повноваження на новий термін, тому зараз я буду думати над тим, що і як потрібно зробити. Думаю, що основні зміни, всі зміни відбудуться після інавгурації", - сказав він. Путін зазначив, що після того, як дізнався перші результати виборів президента, почав думати про нового прем'єр-міністра, який очолить уряд.

"Що стосується голови уряду, уряду в цілому, я вже сказав, я, звичайно, про це думаю, але предметно починаю думати з сьогоднішнього дня, тому що потрібно було дочекатися результатів виборів", - додав президент.

Нагадаємо, за даними ЦВК Росії після обробки 99% протоколів дільничних виборчкомів Володимир Путін набирає 76,65% голосів на виборах президента РФ. За нього проголосували 55,4 мільйона виборців.