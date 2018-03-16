У Грузії через аварію підйомника 10 осіб отримали переломи та травми

У Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі сталася аварія на одному з підйомником, внаслідок якої травми різного ступеня тяжкості отримали 10 осіб. Про це гоовориться в повідомленні адміністрації курорту в Facebook. За попередніми даними, підйомник на канатній дорозі здійснив аварійну зупинку, після чого почав рухатися в зворотному напрямку. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми - від ударів до переломів. На місце події прибули три бригади швидкої допомоги, постраждалих госпіталізовано і буде надалі забезпечено реабілітацією.