Меркель обрана канцлером Німеччини на четвертий термін

Ангела Меркель сьогодні, 14 березня 2018 року, обрана на четвертий термін в якості канцлера Німеччини. Про це повідомляє DW. Як повідомляється, кандидатуру Меркель підтримали 364 депутата бундестагу. "Проти" проголосували 315 парламентарів, ще 9 осіб утрималися. Зазначається, що сьогодні Меркель отримає з рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту про призначення на пост канцлера, потім її приведуть до присяги перед депутатами бундестагу і членами бундестагу.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 14 березня 2018 року, в другій половині дня відбудеться перше засідання уряду. Нагадаємо, 12 березня Християнсько-демократичний союз (ХДС), Християнсько-соціальний союз (ХСС) і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) підписали угоду про створення "великої коаліції". Свої підписи під документом, який складається з 177 сторінок, поставили канцлер Німеччини і керівниця ХДС Ангела Меркель, голова ХСС Хорст Зеегофер, а також тимчасово виконуючий обов'язки голови соціал-демократів Олаф Шольц. Відзначимо, в ході переговорів про створення коаліції учасники, зокрема, узгодили розподіл міністерських крісел.