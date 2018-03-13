Творець "Новачка": двох грамів достатньо, щоб вбити 500 осіб

Колишній радянський військовий хімік Віль Мірзаянов, який проживає у США і який був одним з розробників бойової речовини "Новачок", повідомив в інтерв'ю британським ЗМІ, що отруєні цим нервово-паралітичним газом колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія швидше за все помруть, а якщо і виживуть, то назавжди будуть каліками.

"Одужання виключено", - зазначив він. Також Мірзаянов заявив, що формула речовини засекречена і зробити його могла тільки Росія. Хімік зазначив в інтерв'ю The Telegraph, що "Новачок" до сих пір в 10 разів сильніший за будь-яку існуючу нервово-паралітичну речовину.

"Ці люди - чоловік і його дочка - пішли. Навіть якщо вони виживуть, вони не одужають", - сказав Мірзаянов про постраждалих Сергія і Юлію Скрипалів. Він також розкрив деякі подробиці "Новачка". Виявляється він може зберігатися в двох абсолютно нешкідливих компонентах, які можна окремо переміщати, а потім вже з'єднати в аерозоль. "Тільки 10 грамів - вже багато. У літню пору всього двох грамів буде достатньо, щоб вбити 500 осіб", - розповів Мірзаянов.

Він висловив побоювання, що є ще люди, які могли зазнати впливу "Новачка". Фахівець також підкреслив, що формула речовини до сих пір засекречена, тому в іншій країні, крім Росії, зробити її не могли.

"Тільки Росія могла це зробити ... Вони можуть відправити його куди завгодно в дипломатичному багажі", - припустив Мірзаянов. Нагадаємо, що хімік поїхав у США в 90-х роках, після того, як опублікував статтю про те, що Росія нібито не дотримується міжнародних зобов'язань щодо припинення роботи над хімічною зброєю.