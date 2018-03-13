Трамп звільнив Тіллерсона

​Трамп звільнив держсекретаря Тіллерсона і призначив замість нього голову ЦРУ.

Директор ЦРУ Майк Помпео стане новим главою Держдепартаменту США, повідомив президент США Дональд Трамп в своєму твіттері.

«Майк Помпео, глава ЦРУ, стане новим главою Державного департаменту США. Він зробить фантастичну роботу», - написав Трамп.

Одночасно він повідомив, що новим директором ЦРУ стане заступник голови відомства Джина Хаспел. Вона також стане першою жінкою, яка очолила ЦРУ.

«Вітаю всіх!», - додав Трамп.