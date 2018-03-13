У Туреччині автобус врізався у фуру, загинули 10 осіб

Автобус, що виконував рейс зі Стамбула в Стамбул, врізався в фуру, що стояла на узбіччі в північній провінції Туреччини Чорум. В результаті зіткнення транспортний засіб охопив вогонь, після чого він повністю згорів, повідомляє телеканал NTV. Жертвами стали як мінімум десять осіб. Ще 18 пасажирів отримали різні травми. Лікарі не виключають, що число загиблих може збільшитися, оскільки деякі постраждалі знаходяться в дуже важкому стані.