Мей і Макрон вирішили координувати дії в розслідуванні отруєння Скрипаля

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і президент Франції Емманюель Макрон домовилися тісно координувати свої дії в розслідуванні причетності Росії до отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра Великобританії.

"Тереза Мей і Емманюель Макрон обговорили широку картину агресивної поведінки Росії і погодилися з тим, що важливо продовжувати реагувати на неї узгоджено з союзниками", - йдеться в повідомленні.

Макрон засудив напад на Скрипаля і висловив свою солідарність з Великобританією.

"Вони зійшлися в тому, що уряди Франції і Великобританії повинні тісно координувати свої дії у зв'язку з розслідуванням і подальшою відповіддю Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Тереза Мей заявила про високу вірогідність причетності РФ до отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля, яке відбулося 4 березня в центрі англійського міста Солсбері. За її словами, Скрипаля отруїли розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною.