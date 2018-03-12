Великобританія знайшла російський слід в отруєнні Скрипаля

Лондон вважає дуже ймовірним, що Росія може бути причетна до отруєння в Солсбері колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. Про це в британському парламенті заявила прем'єр-міністр Тереза ​​Мей, передає Reuters.

«Зараз ясно, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою Росією», - цитує главу уряду Metro.

Мей повідомила, що Лондон вимагає пояснень від російського посла на тему того, яким чином в Солсбері виявилися сліди цієї речовини. Вона припустила, що це могло статися в результаті навмисних дій з боку Росії відносно Великобританії або через втрату Москвою контролю над подібними отруйними речовинами.

Прем'єр додала, що якщо Лондон не отримає вартої довіри відповіді, то британський уряд буде розглядати подію як незаконне застосування Росією сили відносно Сполученого Королівства.

Нагадаємо, ввечері 4 березня 66-річного Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості на лавці в сквері в Солсбері. Вони отруїлися невідомим нервово-паралітичним речовиною і впали в кому, перебуваючи у лікарні. Всього від отруєння постраждала 21 людина, включаючи сержанта поліції Ніка Бейлі, який першим прибув на місце події.