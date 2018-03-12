У Кракові пройшов конкурс української мови

Під час шевченківських днів у Кракові пройшов дводенний Міжнародний орфографічний конкурс з української мови. Це вже третій конкурс за участю 14 навчальних закладів Польщі, Чехії, Росії, Сербії, Болгарії, а також цього року долучилися студенти з Австрії (Відень) та Німеччини (Берлін і Франкфурт-на-Одері). Організатор Міжнародного орфографічного конкурсу з української мови старший викладач кафедри україністики Інституту Східнослов’янської філології Яґеллонського університету Оксана Баранівська наголошує, що орфографічний конкурс з української мови стає все більш популярним, а серед його учасників студенти з країн Центрально-Східної Європи і РФ.

«Найкращим виявився студент з Росії – Сергій Антоновський, друге місце посів Никола Янкович з Сербії, з Бєлградського університету, і третє місце виборола студентка з Познанського університету Адама Міцкевича Анна Філіп’як.

Польських навчальних закладів у кронкурсі представлено найбільше: цього року їх було 5 - з Вроцлава, Познані, Варшави, Любліна і Кракова. Інші ж країни були представлені одним чи двома навчальними закладами. Лише Чехії – трьома. Тож Польща у кількісному вияві мала найбільше учасників».

Орфографічні конкурси з української мови, які у Кракові проводяться вже тринадцять років, міжнародними стали три роки тому. Вони завжди супроводжуються різноманітними культурно-пізнавальними заходами. Цього року, наприклад, у відомому місцевому театрі-кабаре «Pod Baranami» проведено конкурс Шевченківської поезії. Український мовний конкурс у Кракові фінансується Яґеллонським університетом і фондом його випускників «Братняк, повідомляє Польське радіо.