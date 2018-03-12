Для вбивства дружини чоловік оформив кредит

22-річний житель Санкт-Петербурга вирішив розправитися з дружиною влітку 2017 року. Він почав шукати кілера, про що розповів знайомому, а той повідомив про підготовлюване вбивство в поліцію. В результаті в ролі виконавця злочину виступив співробітник поліції.

Петербуржець під час зустрічей надав «кілеру» два ножа, а також адресу дружини і її фотографію. В якості підтвердження він зажадав особисті речі жінки. Його затримали під час оперативного експерименту при обміні цих доказів вбивства на аванс за нібито скоєний злочин.

Чоловік пішов на злочин, бо відчував особисту неприязнь до дружини і хотів отримати одноосібну опіку над малолітньою дочкою. виявляється, подружжя не зійшлося характерами, в результаті жінка пішла від чоловіка незабаром після весілля.

9 березня суд засудив чоловіка до п'яти років колонії суворого режиму з обмеженням волі на два роки. Його визнали винним в організації приготування до вбивства.