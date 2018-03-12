У Відні скоєно озброєний напад на вартового резиденції посла Ірану

Озброєний ножем чоловік напав в ніч на понеділок, 12 березня, на солдата австрійських збройних сил, що ніс чергування біля резиденції посла Ірану у Відні. Як передає агентство dpa, 26-річний громадянин Австрії без попередження наблизився до посту охорони і поранив військового в ліве плече.

Вартовий, діючи відповідно до інструкції, спочатку розпорошив перцевий газ. Після того як це не набуло потрібного ефекту, він зробив чотири постріли з службової зброї і смертельно поранив нападника, який помер на місці. Мотиви його дій встановлюються.

Охоронець резиденції доставлений в лікарню. За даними медиків, він знаходиться в шоковому стані. За розпорядженням поліції з міркувань безпеки охорона диппредставництв у Відні посилена.