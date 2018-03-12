Названий ймовірний спосіб отруєння шпигуна Скрипаля

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Британські слідчі вивчають кладовище в Солсбері, на якому похована дружина колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля, ймовірно, отруєного нервово-паралітичною речовиною. Про це повідомляє Daily Express.

За даними видання, з могили вилучили різні предмети і живі квіти. Експерти вважають, що Скрипаль і його дочка Юлія особисто залишили їх там тиждень тому.

Як додає Daily Mail, Скрипаль і його дочка відвідали кладовище всього за кілька годин до того, як були знайдені без свідомості. Зазвичай чоловік купував штучні квіти в одного і того ж продавця, а зараз на могилі лежав живий букет. Слідство у зв'язку з цим перевіряє версію, що він був отруєний і міг бути посланий постраждалому додому. До квітів могла додаватися листівка від імені знайомого з проханням віднести їх на кладовище.

Повідомляється, що дружина Скрипаля Людмила померла восени 2013-го від раку у віці 59 років. Неподалік від неї був похований і прах сина Олександра, який помер в липні 2017 року через хворобу печінки. Daily Express пише, що на всю неділю, 11 березня, кладовище закрили, а останки наступного тижня можуть бути ексгумовані.

Також, за даними видання, сусіди Скрипаля повідомили слідчим, що бачили, як до його дому тиждень тому під'їжджала машина доставки. У зв'язку з цим всю пошту і посилки з приміщення направили на експертизу. Отруєння нервово-паралітичною речовиною у власному будинку вважається однією з пріоритетних версій.

У той же час раніше повідомлялося, що сліди речовини виявили в ресторані Zizzi, де чоловік з дочкою обідали.

Увечері 4 березня 66-річного Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості на лавці в сквері в Солсбері. Вони отруїлися невідомою нервово-паралітичною речовиною і впали в кому, перебуваючи у лікарні. За інформацією ЗМІ, всього від отруєння постраждала 21 людина, включаючи сержанта поліції Ніка Бейлі, який першим прибув на місце події.