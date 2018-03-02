Німецький експерт назвав заяви Путіна про нові ракети "химерою"

Німецький експерт в галузі ракетної техніки Роберт Шмукер (Robert Schmucker) вважає ракетні плани президента РФ Путіна абсолютно неправдоподібними. У доступному для огляду майбутньому Росія не в змозі розробити ядерно-енергетичну крилату ракету, заявив у четвер, 1 березня, агентству dpa Шмукер, професор авіаційної та космічної техніки в Технічному університеті Мюнхена. "Ця річ була б занадто важкою. Не можу собі уявити, що вони (росіяни. - Ред.) Можуть створити маленький літаючий термоядерний реактор", - сказав він, пише dw.

За словами Шмукера, вчені вивчали це питання кілька десятиліть тому. Перевага ядерно-енергетичних ракет полягає в тривалості польоту. Ідея полягає в тому, що реактор виробляє величезний обсяг енергії, який дозволяє ракеті на дуже високій швидкості тривалий час літати нижче сектора огляду РЛС супротивника і досягти мети в будь-якій точці земної кулі. Організувати захист від такої ракети дуже важко, оскільки вона "в змозі літати цілодобово", говорить експерт.

На думку Шмукера, заяви Путіна не більше, ніж "хвастощі". Інша заява російського президента - про створення гіперзвукової зброї - вчений також вважає "химерою". За його словами, регулярно з'являються повідомлення, згідно з якими Росія або Китай досягли великого успіху в цій області, проте ці повідомлення недостовірні.

"Гіперзвук - одне з тих" цяток ", в яких у нас (людства. - Ред.) поки немає зброї", - сказав Шмукер. За його словами, величезна швидкість призводить до екстремально високого навантаження на матеріали. Крім того, випробування такої зброї були б дуже дорогим. Гіперзвукова швидкість як мінімум у п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Нагадаємо, Путін 1 березня оголосив про створення гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу "Кинджал". За його словами, випробування цієї ракети проводяться з грудня 2017 року на півдні Росії.

Про створення в Росії нових видів зброї Путін заявив у щорічному посланні Федеральним зборам.