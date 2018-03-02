США схвалили поставки Україні ракетних комплексів Javelin

Американський Держдепартамент схвалив постачання Україні протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin на суму в 47 мільйонів доларів. Про це в четвер, 1 березня, заявили представники Пентагону. В цілому в Україні можуть бути поставлені 210 бойових комплектів.

"Системи Javelin допоможуть Україні в її довгострокових оборонних планах для захисту суверенітету і територіальної цілісності", - йдеться в заяві Пентагону. У відомстві вважають, що продаж Javelin не вплине на військовий баланс в регіоні.

У грудні 2017 року адміністрація президента США схвалила перші комерційні поставки летальної оборонної зброї українській армії. Зокрема, дозволені були поставки снайперських гвинтівок моделі M107A1. Тоді ж з'явилася інформація про те, що Трамп має намір схвалити поставки в Україну і комплексів Javelin.

Теоретично продаж ПТРК може бути заблокований американським Конгресом протягом 30 днів, але аналітики очікують, що конгресмени дадуть "зелене світло" поставкам, пише агентство AP.