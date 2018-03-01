Настя Рибка попросила притулок у США

Джерело: nastya_rybka.ru/instagram.com

Соратник Насті Рибки Олександр Кирилов (Алекс Леслі), затриманий в Таїланді за проведення нелегального секс-тренінгу, написав лист в консульство США з проханням про політичний притулок, пише Газета.ру.

«У Таїланді нас схопила тайська поліція, і тепер вони хочуть екстрадувати нас назад в Росію. Ми просимо вас надати нам політичний притулок і захистити якомога швидше, так як у нас є дуже важлива для США інформація і ми дуже сильно ризикуємо нашими життями», - йдеться в листі Леслі. Також Леслі повідомив, що затриманих росіян переводять в іншу в'язницю.

Раніше Анастасія Вашукевич, більш відома як Настя Рибка, заявила, що може розкрити зв'язок президента США Дональда Трампа і його радника Пола Манафорта з Росією.

Нагадаємо, 26 лютого поліція Таїланду затримала 10 іноземців, які незаконно проводили секс-тренінг в курортній Паттаї. Серед них також були Леслі і Рибка.

Дівчина стала відома після публікації «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального, в якій говорилося про відпочинок Насті Рибки - дівчини з Білорусі - на особистій яхті бізнесмена Олега Дерипаски з віце-прем'єром Росії Сергієм Приходьком.