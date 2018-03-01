В Італії карабінер підстрелив дружину, вбив дочок і покінчив з собою

Фото: сторінка Луїджі Капассо в Facebook

Італійський карабінер серйозно поранив свою дружину і розправився з дочками в місті Чистерна-ді-Латіна неподалік від Риму. Про це пише Repubblica.

Працюючий в підрозділі карабінерів міста Веллетрі 44-річний Луїджі Капассо (Luigi Capasso) вже деякий час не жив з дружиною, проте рано вранці 28 лютого після нічного чергування приїхав до її дому. Судячи з усього, він чекав дружину біля гаража і, коли вона вийшла, вистрілив в неї п'ять разів. Потім він забрав ключі і пробрався до квартири, де в той момент спали їх дочки 8 і 12 років. У приміщенні чоловік забарикадувався.

На місце викликали правоохоронців. Вони кілька годин вмовляли Капассо здатися і випустити дівчаток. Для цього до нього навіть посилали матір дружини, проте жінці стало погано. Приблизно о першій годині дня чоловік перестав відповідати, а о 14:30 поліцейські увірвалися в приміщення і виявили три тіла. Імовірно, батько вбив дочок ще вранці, а через кілька годин скоїв суїцид.

У 39-річну Антонієтту Гарджуло (Antonietta Gargiulo) чоловік потрапив лише три рази: вона виявилася поранена в голову, плече і живіт. Її у важкому стані госпіталізували. Лікарі пояснили, що жодна з куль не залишилася в її тілі, жінка дивом вижила.

Адвокат потерпілої розповів, що відносини між подружжям були вкрай напруженими, а дівчатка були налякані поведінкою батька. Капассо кілька разів намагався відновити стосунки, заради особистої зустрічі з дружиною він навіть зняв всі гроші з загального рахунку. А у вересні 2017 го він напав на Гарджуло перед офісом, тоді втручатися довелося її колегам.