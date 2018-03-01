Німеччина і Франція запропонували пакет із 10 невідкладних заходів для Донбасу

Німеччина і Франція запропонували пакет із десяти гуманітарних та економічних заходів для Донбасу. Про це повідомила представник МЗС Франції Ліла Берне на конференції "Східна Україна: забута гуманітарна криза після чотирьох років конфлікту" в Брюсселі, повідомляє "Україна", посилаючись на DW.

"Ми запропонували сторонам пакет з десяти невідкладних конкретних гуманітарних і соціоекономічних заходів", - сказала Берне. Вона також повідомила, що пропозиція перебуває на обговоренні в рамках мінського процесу, і тому вона не може розкривати всі деталі плану. Як зазначає видання, в пакет входять деякі з елементів мінської угоди, зокрема звільнення і обмін полонених. Крім того, Франція і Німеччина закликають надати Міжнародному комітетові Червоного Хреста безперешкодний доступ до затриманих у зв'язку з конфліктом. Серед пропозицій також - відкриття додаткових пунктів пропуску через лінію розмежування і гарантії для безпечного і безперешкодного доступу гуманітарних організацій на всю територію Донбасу. Ще один пункт – захист стратегічної цивільної інфраструктури, особливо станцій очищення води.

Крім гуманітарних, пакет включає і економічні заходи, наприклад, зняття обмежень на виплату Україною пенсій людям, що живуть на непідконтрольних уряду територіях.

"Ухвалення цього пакета може бути досягнуто швидко, якщо буде виявлена достатня політична воля... Франція і Німеччина просувають це ухвалення. І ми сподіваємося, що після 18 березня (вибори президента в РФ, - ред.) дасть можливість зробити це", - сказала Берне.