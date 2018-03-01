Санкції США: Де росіяни ховають гроші

Капітал повертається в Росію. Першими це відчули на собі російські банки. Вони зафіксували в січні рекордний з літа 2017 року приплив депозитів в іноземній валюті - близько 600 млрд руб. Експерти пояснюють це явище публікацією «Кремлівської доповіді» мінфіном США, - це пише "Газета.ру".

Російські банки зафіксували рекордний з літа минулого року приплив депозитів в іноземній валюті. За січень 2018 року вони зросли майже на 600 млрд руб. - з 5,74 трлн руб. до 6,32 трлн руб. Інформація про це міститься в «Огляді банківського сектора» Центробанку.

При цьому з літа 2017 року депозити в іноземній валюті падали. Так, за даними ЦБ, на 1 серпня 2017 року на рахунках в російських банках було розміщено коштів на 7,395 трлн рублів, і потім цей показник весь час знижувався.

Станом на 1 вересня на вкладах в іноземній валюті вже було розміщено 6,829 трлн, а на 1 жовтня - всього 6,511 трлн рублів. При цьому на 1 січня минулого року на депозитах в іноземній валюті лежало близько 6,224 трлн рублів.

Вклади в російській валюті зросли за січень з 17,863 трлн рублів до 18 трлн рублів. Таким чином, в цілому в російських банках було розміщено вкладів більш ніж на 24 трлн рублів.

Дані про рекордний приплив коштів на вклади в іноземній валюті ЦБ зафіксував напередодні початку амністії капіталу - 1 березня.

У лютому президент Росії Володимир Путін підписав пакет законів, які передбачають продовження амністії капіталу. Таким чином, амністія капіталу продовжена з 1 березня 2018 року по 28 лютого 2019 року. За цей час громадяни зможуть задекларувати закордонне майно і уникнути кримінальної (за деякими економічними статтями), адміністративної та податкової відповідальності.

Під амністію капіталу також потраплять рахунки в іноземних банках в тому випадку, якщо вони були заведені до 1 січня 2018 року. Також в рамках пакета законопроекту про амністію капіталу буде продовжено термін ліквідації контрольованих іноземних компаній (КІК). При цьому на репатрійованих капітал буде діяти нульова податкова ставка.

Як заявив «Газеті.Ru» глава фінансового комітету Держдуми Анатолій Аксаков, приплив коштів на іноземні депозити, звичайно, може бути пов'язаний з амністією капіталу, але, швидше за все, зараз це реакція на публікацію «Кремлівської доповіді».

Нагадаємо, Міністерство фінансів США в січні представило в конгресі так звану «Кремлівську доповідь». У ній перераховані імена наближених до Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. Всього в список потрапили 210 імен - 114 чиновників і 96 бізнесменів. Крім того, мінфін США обіцяв, що список фігурантів може бути розширено.

Раніше на брифінгу для журналістів голова Sberbank Private Banking Євгена Тюрікова заявила про те, що очікування нових санкцій з боку США привело до того, що все більше заможних росіян стали зберігати свої кошти в Росії.

За її словами, в січні 2018 року приплив коштів виріс в три рази в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.