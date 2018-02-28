Собчак облила Жириновського водою

У ході передвиборних дебатів на телебаченні Ксенія Собчак, яка висувається від партії «Громадянська ініціатива» кандидатом у президенти РФ, облила водою кандидата від ЛДПР Володимира Жириновського, повідомляє РІА «Новини».

Перепалка сталася під час виступу кандидата, висуванця від партії «Загальноросійський народний союз» Сергія Бабуріна. Жириновський перебив Бабуріна під час промови, після чого Собчак закликала його до спокою.

«З вулиці не треба сюди приводити базарних дівок. Бруд це все. «Дом-2» - це там розпуста. Нехай замовкне», - кричав Жириновський.

У відповідь на це Собчак заявила, що учасники «Дому-2» поводяться більш пристойно, ніж Жириновський. Він продовжив обзивати опонентку, після чого вона вилила на нього склянку води. У відповідь на це Жириновський відповів нецензурною лайкою.