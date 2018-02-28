Тіло вбитої співробітниці ювелірної крамниці заховали в сумці на річці

У Росії по гарячих слідах розкрито вбивство 41-річної жінки - торгового представника ювелірної компанії, яка зникла 18 лютого після прильоту в Іркутськ. Про це повідомляє «Лента.ру», посилаючись на прес-службу Слідчого комітету і МВС.

Співробітниця ювелірної компанії з Таганрога повинна була зустрітися з потенційним партнером по бізнесу і показати йому дорогоцінні вироби, вироблені її фірмою. Вранці 18 лютого вона прилетіла в Іркутськ, з собою у неї було три тисячі прикрас вартістю понад 14 мільйонів рублів. Жінка сіла в таксі, де її чекали зловмисники. По дорозі її застрелили, тіло підозрюваної сховали в сумці і залишили на льоду Ангари в декількох метрах від берега, а ювелірні вироби забрали.

Сестра загиблої, стурбована тим, що родичка не виходить на зв'язок довгий час, звернулася в поліцію. 20 лютого тіло жінки було знайдено. В результаті оперативно-розшукових заходів були встановлені виконавці вбивства: 49-річний водій таксі і його спільник - 42-річний житель селища Усть-Куди.

Замовником убивства виявився 35-річний житель Таганрога, колишній кур'єр однієї з ювелірних компаній. Він мав інформацію про персонал і специфіку діяльності ювелірного підприємства. За версією слідства, замовник запропонував своєму знайомому з Іркутської області вбити співробітницю ювелірної компанії і викрасти цінності. Його затримали в його квартирі в Таганрозі і етапували в Іркутськ.

Оперативники також виявили схованку з арсеналом різної стрілецької зброї: пістолет TT, револьвери, глушники, патрони. Крім того, вони знайшли коштовності, якими злочинці не встигли розпорядитися.