В аеропорту Буенос-Айреса затриманий росіянин з 4 кг кокаїну

В аеропорту Буенос-Айреса затриманий росіянин, в багажі якого виявлено 4 кілограми кокаїну. Про це в середу, 28 лютого, повідомила на своїй сторінці в Facebook Патрісія Буллріч, міністр безпеки Аргентини. Наркотики були заховані під подвійним дном в багажі затриманого. За неофіційними даними, 50-річний чоловік планував вилетіти з Буенос-Айреса до Франкфурта-на-Майні. Патрісія Буллріч також написала, що після виявлення 380 кілограмів кокаїну на території посольства Росії в Аргентині в країні було посилено контроль, повідомляє dw.

Нагадаємо, у грудні в результаті операції, в якій брали участь російські і аргентинські спецслужби, була зірвана спроба поставки в Россію майже 400 кілограмів кокаїну. 12 валіз з наркотиками були виявлені на території одного з допоміжних будівель російського посольства в Аргентині. В країні були затримані двоє осіб, причетних до наркоторгівлі. Це - російський підприємець, який емігрував до Аргентини і аргентинський поліцейський з сім'ї вихідців з Росії. Ще три фігуранта справи затримані в Росії.