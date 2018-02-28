У Польщі в ДТП загинули чотири українці (фото)
Трагічна аварія сталася на перетині в Ополі-Хмельовіце.
Чотири громадянина України віком від 20 до 60 років загинули в результаті аварії на нерегульованому залізничному переїзді в місті Ополе в Польщі. Про це повідомляє Naszemiasto.
- Аварія сталася після 19 години. З невідомих причин автобус, який їхав від Ніси до Ополе, в'їхав у Volkswagen Passat, в якому знаходилось чотири людини - три жінки та чоловік. Всі вони громадяни України у віці від 20 до 60 років, - розповів виданню старший сержант Дарюш Святчак з прес-команди провінційного штабу міліції в Ополі.
Ніхто з пасажирів та водіїв автобуса не постраждав. Дорога закрита, поліція встановлює обставини ДТП.
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