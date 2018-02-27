В Ізраїлі проведуть масову департацію українців за прискореною процедурою

При цьому жорсткі заходи торкнулися не тільки біженців. Відзначається, що раніше українці приїжджали в єврейську державу під виглядом туристів і паломників і нелегально влаштовувалися там на роботу. Тепер же багатьох в'їжджаючих "розвертають" прямо на паспортному контролі.

"Ізраїльські прикордонники і раніше вважалися прискіпливими, а тепер стали ще суворіші, особливо до вихідців з країн колишнього СРСР", - наводить закордонне ЗМІ слова ізраїльського журналіста Ігоря Ведерштайна.

Згідно з даними Управління у справах населення та міграції, в 2017 році в Ізраїлі перебували близько 70 тисяч нелегалів з країн колишнього СРСР, серед них кілька десятків тисяч українців.

В Ізраїлі людей приваблюють високі зарплати - по 2-3 тисячі доларів. Особливо добре платять на будівництвах - втричі більше, ніж у популярній серед мігрантів Польщі.

Зміни не стосуються Луганської та Донецької областей. Заявки на отримання притулку від вихідців із зони АТО розглядатимуть в індивідуальному порядку (хоча і це не гарантує отримання статусу в Ізраїлі).

Згідно із законом, у разі відмови в статусі біженця людина зобов'язана покинути Ізраїль протягом семи днів. Якщо він відмовляється це зробити добровільно, видається ордер на його арешт. І з в'язниці нелегала доставляють в аеропорт і відправляють на батьківщину.

Втім, можна ще потягнути час і оскаржити в суді рішення спеціальної комісії про відмову в статусі біженця. Але в підсумку все одно світить депортація, а судові витрати в Ізраїлі чималі.

З початку військових дій в Донбасі Ізраїль не наважувався визнати Україну безпечною країною. З грудня минулого року відносини України та Ізраїлю різко змінилися. Єрусалим образився на Україну після того, як українські дипломати схвалили «антиізраїльську» резолюцію Ради безпеки ООН. По ній Ізраїль вкотре назвали окупантом частини території Палестини і закликали зупинити будівництво на спірних землях.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху тут же скасував запланований візит українського глави уряду Володимира Гройсмана.

Під удар відразу потрапила угоду по трудовим мігрантам. Минулого літа країни ратифікували документ, за яким українці без бюрократичних зволікань могли б отримати роботу в певних сферах ізраїльської економіки.

За цією угодою Ізраїль виділяв українським «заробітчанам» з підтвердженою кваліфікацією 15 тисяч робочих місць у сфері будівництва і забезпечував їх зарплатою, медстраховкою і нормальними умовами праці. Коли угода запрацює і чи запрацює - не відомо.