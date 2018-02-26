У Таїланді затримали скандальну відеоблогершу і 9-ть секс-інструкторів з Росії

Про це повідомляє The Nation. При цьому, як зазначає ТАРС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, серед затриманих виявилися скандальні відеоблогери Олександр Кирилов і Анастасія Вашукевич, більш відомі під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка.

За відомостями видання, правоохоронці здійснили рейд у готелі, де перебували 43 російських туриста, які злякалися, побачивши офіцерів. В ході допиту вони розповіли, що заплатили 20 тисяч бат (трохи більше 36 тисяч рублів), щоб відвідати курс.

Відзначається, що підозрюваних у організації секс-тренінгів доставили в слідчий ізолятор, одному з них пред'явлено звинувачення за перевищення терміну перебування в Таїланді, трьом - у незаконному в'їзді в країну, іншим - за роботу без відповідного дозволу.

Нагадаємо, 9 лютого бізнесмен Олег Дерипаска подав до суду позов проти Анастасії Вашукевич і Олександра Кирилова після того, як в соцмережах вони без його згоди розмістили матеріали, що стосуються особистого життя підприємця. У матеріалах повідомлялося, що Дерипаска найняв на свою яхту дівчат з ескорту.

Представники підприємця вимагали видалити всі знімки і відео про відпочинок олігарха на яхті в Норвегії. Судовий розгляд змусив YouTube і Instagram зробити це.