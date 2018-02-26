17 мешканців польського Перемишля є власниками 12500 автомобілів в Україні

Сімнадцять мешканців Перемишля і околиць є фактичними власниками 12,5 тис. автомобілів із з 14,5 тис. зареєстрованих у регіоні. Про це з посиланням на TVN Turbo повідомляє Zaxid.net.

Як зазначається, поляки продовжують реєструвати на себе десятки і сотні автомобілів, співвласниками яких пізніше стають українці. За такі послуги спритні підприємці отримують від українців, які хочуть стати співвласниками автомобілів «на польських бляхах», від 100 до 500 злотих.

Представник відділу комунікації, транспорту і доріг у Перемишлі Вєслав Юркевич заявив, що польські правила дозволяють таку масову реєстрацію автомобілів однією особою. «Якщо до нас звертається особа з проханням зареєструвати транспортний засіб і має всі потрібні для цього документи, то ми не можемо їй просто так відмовити. Такими є правила чинного законодавства, то ж ми реєструємо», – пояснив чиновник.

Використовуючи автомобілі на іноземній реєстрації українці уникають сплати високих митних зборів, які в окремих випадках сягають навіть $2 тис. Найкраще таке нове польсько-українське автомобільне партнерство видно біля пункту пропуску у Корчовій. «За годину через пункт пропуску проходить 80 автомобілів, з них 60 – зареєстровані на польсько-українських співвласників», – пояснила представниця Бескидського відділу Прикордонної служби Польщі Ельжбєта Пікор.

Користуючись несприятливою економічною і фінансовою ситуацією українців ініціативні поляки створили у прикордонній зоні цілі підприємства, які подекуди заробляють сотні тисяч доларів на автомобільному бізнесі.

До слова, законодавством України визначено, що автомобіль на іноземній реєстрації може перебувати на території країни. По-перше, ним можна користуватися у режимі транзиту – зазвичай від 5-ти до 10-ти днів. По-друге, ввезення транспортного засобу на «бляхах» можливе на один рік за правилами Стамбульської конвенції. Тобто громадянин України може спокійно їздити цим автомобілем, якщо за документами він – співвласник машини і вписаний до техпаспорта, виданого за кордоном. По-третє, українець, який підписав контракт з іноземною компанією, на яку зареєстрований автомобіль, може користуватись автомобілем на єврономерах на території України не більше року в режимі «тимчасового ввезення».

Загалом водій повинен мати посвідчення, паспорт на машину – «бріф», техпаспорт та страховий поліс. Залежно від того, як автомобіль ввезли в Україну та чи зареєстрований він на іноземну фірму, необхідно мати контракт з іноземною компанією, шляховий лист, довіреність на управління службовим автомобілем та інші супроводжуючі документи від фірми. Цього достатньо, щоби легально їздити на автівках з іноземною реєстрацією.