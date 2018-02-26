НАТО припинило співпрацю з Росією

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Глушко заявив про припинення співпраці з НАТО. Про це повідомляють "Известия".

За його словами, Альянс посилює східний фланг проти неіснуючої загрози, припинивши практичне співробітництво з Росією.

"Підготовка до Ради Росія-НАТО, який не збирався з липня 2017 року, зупинена", - зазначив Грушко.

Крім цього, він вважає, що поліпшити ситуацію можна лише шляхом "рівноправного співробітництва з усіма світовими гравцями, включаючи Росію".

У свою чергу в прес-службі НАТО відзначили, що характер відносин Альянсу і Росії і прагнення до партнерства буде залежати від конструктивних дій РФ щодо дотримання міжнародного права.

"Поки цього не станеться, ми не можемо продовжувати працювати, як зазвичай", - сказали в НАТО.