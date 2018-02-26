У Єрусалимі вперше за 100 років закрився Храм Гробу Господнього

Храм закрився через протест церков проти змін у податковому законодавстві Ізраїлю і нового закону, який може дозволити державі вилучати землю у церкви.

Про закриття храму оголосили представники католицької та греко-православної громад, а також Вірменської апостольської церкви у спільній заяві.

Церква Гробу Господнього вважається однією з найбільш священних у світі місць для християн. Багато вірян вважають, що на місці, де вона перебуває, був похований і згодом воскрес Ісус Христос. Щорічно храм відвідують сотні тисяч паломників і туристи зі всього світу.

Це перший випадок з 1900 року, коли двері храму закрилися через політичні причини.

Нагадаємо, Храм сьогодні розділений між кількома християнськими конфесіями: головним чином, греко-православної, католицької та вірменської, а також в меншій мірі - коптської, сирійської та ефіопської.

Одна з авторів законопроекту, депутат Рейчел Азарія, розповіла ВВС: "Я розумію, що церква зіткнулася з тиском, але їхні землі залишаться їхніми землями, ніхто ніколи не збирається їх чіпати".

"Мій законопроект стосується того, що відбуватиметься, якщо право на землю перепродається третій стороні", - додала вона.

Як уточнила Азарія, поправки будуть стосуватися тільки тих церковних земель, які були перепродані девелоперам після 2010 року.

Після протесту ієрархів профільний комітет ізраїльського уряду відклав розгляд законопроекту на тиждень.

Коли саме двері храму відкриються знову, на даний момент невідомо.