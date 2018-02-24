У США анонсували нові санкції проти Росії

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Про це в п'ятницю, 23 лютого, повідомив глава відомства Стівен Мнучін.

«Ми працюємо над санкціями щодо РФ. Я можу вас запевнити, що вони в роботі, і я повернуся сюди протягом найближчих декількох тижнів, щоб поговорити про них», - сказав Мнучін на брифінгу для журналістів. «Я б хотів підкреслити, що в рамках розділу 241 (закону" Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій ") ми підготували дві доповіді: секретний і несекретний. І, як я неодноразово говорив, ми готуємо санкції в якості доповнення до них», - пояснив міністр.

Він також додав, що в даний час Мінфін США активно працює з ФБР над новими санкціями проти 13 російських громадян, яких звинуватили в спробах втручання в американські вибори. «Ми продовжуємо розбиратися з втручанням у вибори. Ми тісно працюємо з ФБР за інформацією щодо останнього позову. І, як і належить, ми розглянемо введення санкцій проти осіб на основі даних, які у них [Мін'юсті США] є», - підкреслив Мнучін.

21 лютого стало відомо, що президент США Дональд Трамп зробив якісь негласні дії, щоб чинити тиск на Росію за втручання в американські вибори. «Минулого тижня був епізод, про який повідомлять найближчими днями», - загадково заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс.

Нагадаємо, 16 лютого офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера опублікував список обвинувачених у втручанні в американські вибори. У документі, розміщеному на сайті відомства, фігурують 13 прізвищ і три організації.