У Варшаві в автобусі побили українців через національність

В одному з міських автобусів чоловік зачепив і побив двох українців. Спочатку нападник відштовхнув одного з них, а потім почав завдавати удари кулаками в голову, ображаючи їх через їхню національністю. Нападнику вдалося втекти. Однак поліція затримала 27-річного чоловіка, якому вже висунуто звинувачення у побитті на національному ґрунті. Агресору загрожує до п’яти років позбавлення волі. Це черговий подібний інцидент у Варшаві, – інформує портал onet.pl.

Напад стався у районі Воля в столиці Польщі. Двоє українців чекали на зупинці на автобус. Інцидент почався відразу після того, як вони ввійшли у прибулий транспортний засіб однієї з міських ліній.

«Коли вони входили в автобус, одного з українців відштовхнув тілом якийсь чоловік. Коли автобус почав рух, той самий чоловік підійшов та напав на них, завдаючи їм удари кулаками в голову. Водночас агресор вигукував їм образи через їхню національність у присутності інших пасажирів», – розповіла підкомісар Марта Сульовська з Районної комендатури поліції.

Нападник використовував вульгарну і образливу лексику. Коли автобус зупинився, чоловік вибіг. На місце викликали карету швидкої допомоги, яка повезла постраждалих до лікарні. У зв’язку з отриманими синцями та ранами голови чоловікам наклали шви.

Поліції досить швидко вдалося знайти та затримати зловмисника. Прокуратура висунула 27-річному нападникові звинувачення у побитті на національному ґрунті з хуліганських міркувань. За це нападнику загрожує до п’яти років ув'язнення.

Це черговий подібний випадок у Варшаві. Торік поліція на Волі затримала групу чоловіків, котрі побили громадянина Малі, інші зачепили та погрожували індусці в одному з нічних громадських автобусів. У свою чергу, у районі Мокотув чоловік побив і застосував сльозогінний газ проти пари українців. У районі Бєляни вчинено напад на ефіопа біля його будинку, а на студента з Індії напали в автобусі у районі Вавер.

Ще один великий скандал пов’язаний із побиттям у трамваї професора Єжи Кохановського, працівника Варшавського університету, тільки за те, що він розмовляв по-німецьки зі своїм колегою, інформує Польське радіо.