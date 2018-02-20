Іранські рятувальники виявили частину корпусу літака, що розбився

Іранські рятувальники виявили фюзеляж літака ATR 72-500 авіакомпанії Aseman Airlines, який зазнав аварії, повідомляє агентство ISNA.

Відзначається, що тіла загиблих не були виявлені. До місця виявлення частини лайнера були відправлені рятувальні літаки.

Літак, що прямував з Тегерана в Ясудж, зазнав аварії 18 лютого. На борту перебували 66 осіб, всі вони загинули. Відзначається, що причиною аварії могли стати погані атмосферні умови.