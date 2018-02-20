Учитель відпрацював на школяреві прийом дзюдо, за що і поплатився

В американському штаті Північна Кароліна вчитель відпрацював прийом дзюдо на школяра під час занять, пише New York Post.

Інцидент стався 14 лютого. Потерпілий 12-річний Хосе Ескудеро (Jose Escudero) повідомив поліцейським, що викладач Пол Стеннет (Paul Stennett) під час уроку забрав у нього цукерки. Після занять хлопчик спробував забрати їх і покласти в рюкзак. У відповідь на що чоловік, імовірно, схопив його, притиснув до стіни і кинув через стегно на підлогу головою вниз.

Відео кидка в своєму Facebook опублікувала мати хлопчика. Вона повідомила, що планує подати в суд як на викладача, так і на школу.

Адміністрація школи назвала дії Стеннета неприйнятними і повідомила, що звільнила його.

Як запідозрили в поліції, відео «не вказує всього, що сталося і правоохоронні органи продовжують опитувати очевидців». У поліції також вважають, що поки рано висувати Стеннету звинувачення.