У Польщі чоловік зібрав 300 кг вибухівки, щоб провести замах проти влади

Меканцеві міста Ольштин у північно-східній Польщі висунули звинувачення. За повідомленням прокуратури, він готував замах на конституційні органи влади. Про це інформує RMF24.

Прокуратура поки що не оприлюднила даних про те, на кого конкретно готувався замах. В обвинувальному висновку стверджено загально, що йдеться про президента, уряд і парламент. Чоловік готувався до замаху протягом 2014-2017 років. З цією метою він зібрав майже 300 кілограмів вибухівки і небезпечних речовин для її виготовлення.

У нього також виявлено 25 одиниць зброї, в тому числі автоматичної, яку він придбав законним способом, і 25 тисяч патронів. Крім того, в квартирі чоловіка співробітники Агентства внутрішньої безпеки знайшли листівки, які закликають «припинити підпорядкування» органам влади, повідомляє Польське радіо.