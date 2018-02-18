Чотири десятки африканців перестріляли один одного через овець
Інцидент стався в селі Біране в нігерійському штаті Замфара.
У Нігерії 36 людей були вбиті під час перестрілки через стадо худоби. Як повідомляє News Agency Of Nigeria, інцидент стався в селі Біране в нігерійському штаті Замфара.
За даними поліції, 13 лютого місцеві мисливці виявили пастуха зі стадом, в якому, імовірно, були крадені домашні тварини, в тому числі вівці. Чоловік кинув їх і зник у заростях, після чого попрямував в сусідній район до знайомих бандитів, щоб умовити їх напасти на мисливців. На наступний день зловмисники влаштували засідку серед чагарників і дерев, зав'язалася перестрілка.
Після події на місце прибули поліцейські і військові. Вони прочесали територію і, за офіційними даними, виявили 18 трупів. Однак вважається, що бандити забрали з собою тіла вбитих сподвижників. Пошуки злочинців тривають.
Користувачі соцмереж звинуватили місцеву владу у замовчуванні інформації про подію. Вони також виклали в соцмережах фотографії з похорону убитих.
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