Папу Римського Павла VI канонізують

Папа Римський Павло VI буде зарахований до лику святих у 2018 році. Про це заявив нинішній глава Римсько-католицької церкви Франциск під час щорічної зустрічі зі священиками Риму, повідомляє Catholic News Agency.

«Я бачив його, і він мені сподобався», - зазначив він.

Франциск нагадав, що папа Іоанн XXIII і Іоанн Павло II були канонізовані в квітні 2014 року, триває процес беатифікації Івана Павла I. «Ми з Бенедиктом на черзі. Помоліться за нас!»- пожартував він.

Як пояснює видання, на початку лютого спеціальна комісія схвалила друге диво, необхідне для канонізації Павла VI. Рішення було прийнято одноголосно. Зарахування папи до лику святих може відбутися в жовтні під час Архієрейського Синоду.

Чудо, яке приписують Павлу VI, - зцілення плода вагітної жінки. Справа вивчалося з 2014 року. У матері з Верони виявили хворобу, яка загрожувала і її життю, і життю дитини. Лікарі запропонували зробити аборт, після чого вона вирушила до Святилища Святої Марії в місті Брешіа помолитися папі, за кілька днів до цього оголошеного блаженним. Пізніше жінка народила здорову дівчинку.

Павло VI займав апостольський престол з 1963 по 1978 роки.