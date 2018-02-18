Тисячі американців вийшли на мітинг проти вільного користування зброєю

Кілька тисяч підлітків, їх батьки, вчителі та інші громадяни вийшли на мітинг в місті Форт-Лодердейл (штат Флорида, США) з вимогою посилити контроль над поширенням зброї в країні. Приводом стала стрілянина в середній школі Паркленд, при якій загинули 17 осіб. Про це повідомляє Associated Press.

Учасники акції розгорнули транспаранти і заявили, що чекають від влади негайних дій щодо зміни законодавства.

«Через ці закони про зброю люди, яких я знав і любив, померли, і я їх більше ніколи не побачу», - сказав один з учасників протесту підлітків. «Якщо є щось, що може об'єднати демократів, республіканців і інших, - це наші діти», - зазначила одна із матерів. Треті вимагали від політиків припинити приймати дотації від Національної стрілецької асоціації.

Раніше повідомлялося, що американець, який відкрив вогонь в школі Паркленд, любив викладати в Instagram фотографії, на яких він позував з пістолетами і ножами. Глава округу Бровард Бім Фер заявив, що він деякий час спостерігався у психіатра, однак потім припинив лікування.

Масове вбивство учнів було скоєно 14 лютого. Ніколас Круз, який учинив атаку, був затриманий. В результаті загинули 17 людей і не менше 14 отримали поранення. Не виключено, що жертв буде більше: троє постраждалих перебувають у критичному стані.