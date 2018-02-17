У Мексиці впав вертоліт з главою МВС і губернатором штату

Фото: МВС Мексики

Вертоліт з міністром внутрішніх справ Мексики Альфонсо Наваррете і губернатором штату Оахака Алехандро Муратом зазнав аварії, передає Reuters.

Повідомляється, що обидва чиновники вижили.

Вертоліт здійснював інспекційний обліт постраждалих від землетрусу територій і впав з висоти 30 метрів на автомобіль.

Землетрус магнітудою 7,5 стався на півдні Мексики. Після землетрусу без світла залишилися мільйони будинків.

При падінні вертольота, на борту якого знаходилися глава МВС Мексики Альфонсо Наваррете і губернатор штату Оахака Алехандро Мурат, загинули дві людини, передає Reuters.

Загиблі знаходилися на землі під час аварії.

Уточнюється, що чиновники серйозно не постраждали.