Чоловік убив дитину і місяць зберігав труп у валізі

Поліція індійської столиці Нью-Делі заарештувала чоловіка, якого звинувачують у вбивстві семирічної дитини своїх орендодавців. Як повідомляє Times of India, більше місяця він зберігав труп хлопчика у валізі.

Ашиш Саїні вважався зниклим без вісти з 7 січня. Його тіло знайшли 13 лютого у 27-річного Авдеша Сакьї, який знімав житло у батьків хлопчика.

За версією слідства, чоловік був не в найкращих стосунках з орендодавцями, а тому викрав дитину, щоб зажадати за нього викуп. Сакья зізнався, що заманив його обіцянкою купити велосипед. Однак коли Ашиша почали розшукувати, молода людина злякалася і вбила хлопчика, щоб приховати злочин.

Сусіди звертали увагу на неприємний запах. Вони поскаржилися Сакьє, а той пояснив, що в приміщенні нібито здохло кілька щурів, яких він їм навіть демонстрував.

Поліція запідозрила недобре, коли чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки. У підсумку вони прийшли до нього додому з обшуком. Валізу з останками знайшли під ліжком Сакьї. Як зазначається, у молодої людини також виявили десяток духів, якими він намагався маскувати запах.

Батько хлопчика був шокований арештом. Сакья вже вісім років орендував у сім'ї будинок, а також активно допомагав шукати хлопчика і навіть допоміг зареєструвати справу про його зникнення в поліції, пише BBC News.